Главная Олимпиада 2026 Новости

Стурла Холм Легрейд извинился перед бывшей девушкой за рассказ об измене на Олимпиаде

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд извинился перед своей бывшей девушкой за заявления в измене после индивидуальной гонки на 20 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Приношу извинения моей бывшей девушке, которая невольно оказалась в центре внимания СМИ. Надеюсь, у неё всё хорошо. Я не могу это исправить, но сейчас я оставлю всё это позади и сосредоточусь на Олимпийских играх. Не буду отвечать на дальнейшие вопросы по этому поводу», — приводит слова Легрейда VG.

Ранее бывшая девушка Легрейда выступила с заявлением после публичного признания спортсмена в измене.

