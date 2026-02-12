Скидки
Глава МОК попытается лично убедить украинского скелетониста сменить шлем

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в четверг появится на объекте имени Эудженио Монти, чтобы убедить украинского скелетониста Владислава Гераскевича не соревноваться на Олимпийских играх — 2026 в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Об этом сообщает Marca.

Ранее Владислав Гераскевич заявил о желании выступить на Олимпийских играх в шлеме с изображениями 24 погибших спортсменов. МОК разрешил Гераскевичу использовать шлем на тренировках, которые не транслируются по телевидению, но не примет этот шлем в соревнованиях, так как это противоречит продиктованным Олимпийской хартией правилам. В социальных сетях спортсмен объявил, что не намерен менять свою позицию.

