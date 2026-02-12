Скидки
Шорт-трек. День 2
22:15 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Олимпийские игры — это борьба психологий». Крянин — о гонке Непряевой в раздельном старте
Комментарии

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился ожиданиями от предстоящей женской гонки с раздельного старта на 10 км на Олимпийских играх — 2026, где выступит россиянка Дарья Непряева.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Не началось

«Олимпийские игры — это борьба психологий. Если Дарья Непряева настроится и отпустит всё лишнее, что мешает ей раскрыться, она сможет показать очень хороший результат в раздельном старте. Если будут какие-то сомнения, это отразится. Но возможность побороться есть всегда, на старт все выходят за этим — чтобы показать, на что они способны. Рассудит всё только финишная прямая.

В психологии и заключается уровень спортсмена, который уверен в своих силах. Чтобы показать результат, у тебя должен быть план, реализация и самое главное — анализ. Так везде, в том числе в журналистике, бизнесе и так далее. Если ты нашёл ошибки и их исправил, у тебя есть шанс продвинуться дальше. Любая гонка — это работа над ошибками. Если рассуждать логически, то спортсмен на первом месте — тот, кто сделал наименьшее количество ошибок. Если к результату подходить с такой точки зрения, есть шанс двигаться вперёд. Будем болеть за Дарью и надеяться, что свои ошибки она исправит», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

