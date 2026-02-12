«Старались оставаться спокойными». Смолкин — о произвольном танце на Олимпиаде-2026

Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в танцах на льду с Дианой Дэвис, высказался о выступлении в произвольном танце на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам соревнований дуэт занял 13-е место с результатом 196,02 балла.

«Мы старались оставаться спокойными в первые две минуты, потому что на командном турнире в произвольном танце я слишком много энергии потратил в середине программы, потом выдохся, немного перегорел и начал совершать глупые ненужные ошибки. На этот раз мы пытались сохранять спокойствие. У нас музыка называется A Taste of Elegance, так что мы старались быть элегантными, приятными и плавными, проходя все переходы и элементы. В начале было чуть эмоциональнее. Думаю, мы преуспели и нам стоит гордиться собой», — приводит слова Смолкина Golden Skate.