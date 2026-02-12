Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Старались оставаться спокойными». Смолкин — о произвольном танце на Олимпиаде-2026

«Старались оставаться спокойными». Смолкин — о произвольном танце на Олимпиаде-2026
Комментарии

Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в танцах на льду с Дианой Дэвис, высказался о выступлении в произвольном танце на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам соревнований дуэт занял 13-е место с результатом 196,02 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада

«Мы старались оставаться спокойными в первые две минуты, потому что на командном турнире в произвольном танце я слишком много энергии потратил в середине программы, потом выдохся, немного перегорел и начал совершать глупые ненужные ошибки. На этот раз мы пытались сохранять спокойствие. У нас музыка называется A Taste of Elegance, так что мы старались быть элегантными, приятными и плавными, проходя все переходы и элементы. В начале было чуть эмоциональнее. Думаю, мы преуспели и нам стоит гордиться собой», — приводит слова Смолкина Golden Skate.

Материалы по теме
Сенсация в биатлоне и второе золото Сизерона. Итоги пятого дня на Олимпиаде
Истории
Сенсация в биатлоне и второе золото Сизерона. Итоги пятого дня на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android