Шорт-трек. День 2
22:15 Мск
Смолкин: будем на закрытии. Поболеем за товарищей по команде, посмотрим другие виды спорта

Смолкин: будем на закрытии. Поболеем за товарищей по команде, посмотрим другие виды спорта
Комментарии

Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в танцах на льду с Дианой Дэвис, поделился планами после личного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада

«Мы остаёмся, будем на закрытии. Задержимся, поболеем за товарищей по команде. Надеемся, посмотрим другие виды спорта. Постараемся увидеть как можно больше, потому что в Пекине ничего не смогли посмотреть», — приводит слова Смолкина Golden Skate.

По итогам соревнований Смолкин и Дэвис заняли 13-е место с результатом 196,02 балла. Победителями стали французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (225,82).

«Старались оставаться спокойными». Смолкин — о произвольном танце на Олимпиаде-2026
