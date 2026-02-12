Смолкин: будем на закрытии. Поболеем за товарищей по команде, посмотрим другие виды спорта

Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в танцах на льду с Дианой Дэвис, поделился планами после личного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Мы остаёмся, будем на закрытии. Задержимся, поболеем за товарищей по команде. Надеемся, посмотрим другие виды спорта. Постараемся увидеть как можно больше, потому что в Пекине ничего не смогли посмотреть», — приводит слова Смолкина Golden Skate.

По итогам соревнований Смолкин и Дэвис заняли 13-е место с результатом 196,02 балла. Победителями стали французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (225,82).