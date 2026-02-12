Скидки
Шорт-трек. День 2
22:15 Мск
Олимпиада 2026

«Судьи — они мстительны, знаете ли». Вайцеховская — о развязке в танцах на льду на ОИ-2026

«Судьи — они мстительны, знаете ли». Вайцеховская — о развязке в танцах на льду на ОИ-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о прокатах произвольных танцев фигуристов на Олимпиаде-2026 и итоговых результатах соревнований в танцах на льду.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада

«Самое близкое для меня мнение о том, как устроена работа судей в фигурном катании, высказал в своё время очень уважаемый мной тренер Валентин Николаев.

Он заметил как-то, что арбитры практически никогда не оценивают конкретное выступление человека. Они оценивают своё уже сложившееся представление о его катании.

Вчерашний танцевальный финал — именно тот случай. Будь иначе, три призёра имели как минимум равные баллы. У всех троих (если строго технически) — прекрасная работа ног, прекрасные элементы, но Гийом косякнул в твиззлах, а Мэди (при всей моей любви к этой фигуристке) растормошила в памяти впечатление первого старта на Гран-при, когда её постоянно отвлекала юбка и она постоянно её поправляла.

Идеальный в плане юбки прокат случился у американцев в команднике, а вот в финале мы получили то, что я называю «лучшее — враг хорошего». Снова внимание на юбку (уже непонятно, какую по счёту), снова судорожные срывания ткани с головы партнёра, и это сильно травмировало драматургию танца.

Но по тем впечатлениям, которые складывались у судей по ходу сезона, канадцев не могло быть рядом с небожителями (не случайно же в финале Гран-при их отправили аж на четвёртое место — под англичан). И в олимпийских оценках, как мне кажется, ненавязчиво прозвучало именно это.

Что до утопленных в прямом эфире Лайлы Фир и Льюиса Гибсона — такое тоже не редкость. Когда тебе долгое время и достаточно неоправданно к тому же выдают авансы, а в нужный момент ты разваливаешься сам, судейская любовь заканчивается стремительно. Как расплата за всё, что было «до». Судьи — они мстительны, знаете ли…» – написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Вернуться из забытья. Как Сизерон сломал систему и стал двукратным олимпийским чемпионом
