Шорт-трек. День 2
22:15 Мск
Француженка впервые в истории ОИ выиграла золото индивидуальной гонки по биатлону

Комментарии

Представительница Франции впервые в истории Олимпийских игр завоевала золото индивидуальной гонки по биатлону. Вчера, 11 февраля, 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон стала побелительницей гонки на 15 км, преодолев дистанцию за 41.15,6 минуты, допустив по ходу гонки один промах на огневых рубежах.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:15.6
2
Лу Жанмонно
Франция
+53.1
3
Лора Христова
Болгария
+1:04.5

Для 29-летней Симон эта золотая медаль стала второй, которую она завоевала на Играх-2026. Ранее Симон одержала победу в составе сборной Франции в смешанной эстафете.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.

