Француженка впервые в истории ОИ выиграла золото индивидуальной гонки по биатлону

Представительница Франции впервые в истории Олимпийских игр завоевала золото индивидуальной гонки по биатлону. Вчера, 11 февраля, 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон стала побелительницей гонки на 15 км, преодолев дистанцию за 41.15,6 минуты, допустив по ходу гонки один промах на огневых рубежах.

Для 29-летней Симон эта золотая медаль стала второй, которую она завоевала на Играх-2026. Ранее Симон одержала победу в составе сборной Франции в смешанной эстафете.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.