Француженка впервые в истории ОИ выиграла золото индивидуальной гонки по биатлону
Поделиться
Представительница Франции впервые в истории Олимпийских игр завоевала золото индивидуальной гонки по биатлону. Вчера, 11 февраля, 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон стала побелительницей гонки на 15 км, преодолев дистанцию за 41.15,6 минуты, допустив по ходу гонки один промах на огневых рубежах.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:15.6
2
Лу Жанмонно
Франция
+53.1
3
Лора Христова
Болгария
+1:04.5
Для 29-летней Симон эта золотая медаль стала второй, которую она завоевала на Играх-2026. Ранее Симон одержала победу в составе сборной Франции в смешанной эстафете.
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
11:14
-
11:13
-
11:10
-
10:50
-
10:50
-
10:48
-
10:34
-
10:28
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
05:39
-
05:29
-
05:17
-
04:19
-
03:56
-
03:41
-
03:20