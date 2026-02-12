«Спорт стал политически ангажирован». Бородавко — о спорных эпизодах с участием россиян

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что в случае спорных моментов с участием россиян на Олимпийских играх — 2026 ни одно из решений не будет принято в сторону российских спортсменов.

Ранее, во время мужского скиатлона на Олимпиаде-2026, французский лыжник Матис Делож срезал небольшой участок дистанции и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, россиянин Савелий Коростелёв стал четвёртым. Протест российской стороны позднее был отклонён, но в случае его удовлетворения у Коростелёва была бы бронзовая медаль.

«Спорт стал политически ангажирован, неотделим от неё [политики]. Я считаю, что международные организации не хотят видеть наших спортсменов. Думаю, что на Олимпиаде ни одно спорное решение не будет принято в нашу сторону, вне зависимости от правоты», — приводит слова Бородавко ТАСС.