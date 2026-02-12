Скидки
Шорт-трек. День 2
Олимпиада 2026

«Спорт стал политически ангажирован». Бородавко — о спорных эпизодах с участием россиян

Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что в случае спорных моментов с участием россиян на Олимпийских играх — 2026 ни одно из решений не будет принято в сторону российских спортсменов.

Ранее, во время мужского скиатлона на Олимпиаде-2026, французский лыжник Матис Делож срезал небольшой участок дистанции и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, россиянин Савелий Коростелёв стал четвёртым. Протест российской стороны позднее был отклонён, но в случае его удовлетворения у Коростелёва была бы бронзовая медаль.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Спорт стал политически ангажирован, неотделим от неё [политики]. Я считаю, что международные организации не хотят видеть наших спортсменов. Думаю, что на Олимпиаде ни одно спорное решение не будет принято в нашу сторону, вне зависимости от правоты», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Материалы по теме
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?
Комментарии
