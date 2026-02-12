Скидки
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026, лыжные гонки, женщины: онлайн-трансляция разделки свободным стилем начнётся в 15:00 мск

Комментарии

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) состоится гонка на 10 км свободным стилем, где выступит российская лыжница Дарья Непряева. Старт запланирован на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Не началось
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Ранее Дарья Непряева приняла участие в двух видах олимпийских соревнований по лыжным гонкам: заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте.

