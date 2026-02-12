Олимпиада 2026, лыжные гонки, женщины: онлайн-трансляция разделки свободным стилем

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) состоится гонка на 10 км свободным стилем, где выступит российская лыжница Дарья Непряева. Старт запланирован на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Ранее Дарья Непряева приняла участие в двух видах олимпийских соревнований по лыжным гонкам: заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте.