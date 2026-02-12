МОК дисквалифицировал украинского скелетониста из-за шлема на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх — 2026 из-за использования шлема, нарушающего Олимпийскую хартию. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 после отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. После последней предоставленной возможности пилот скелета с Украины не сможет сегодня утром стартовать в своей гонке на Олимпийских зимних играх-2026. Решение было принято жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на основании того, что шлем, который он намеревался надеть, не соответствовал правилам.

Международный олимпийский комитет (МОК) поэтому с сожалением принял решение отозвать его аккредитацию на Игры-2026. Несмотря на многочисленные обмены и личные встречи между МОК и г-ном Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с президентом МОК Кирсти Ковентри, он не рассмотрел никакой формы компромисса», — говорится в заявлении организации.