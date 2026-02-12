Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

МОК дисквалифицировал украинского скелетониста из-за шлема на Олимпиаде-2026

МОК дисквалифицировал украинского скелетониста из-за шлема на Олимпиаде-2026
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх — 2026 из-за использования шлема, нарушающего Олимпийскую хартию. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 после отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. После последней предоставленной возможности пилот скелета с Украины не сможет сегодня утром стартовать в своей гонке на Олимпийских зимних играх-2026. Решение было принято жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на основании того, что шлем, который он намеревался надеть, не соответствовал правилам.

Международный олимпийский комитет (МОК) поэтому с сожалением принял решение отозвать его аккредитацию на Игры-2026. Несмотря на многочисленные обмены и личные встречи между МОК и г-ном Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с президентом МОК Кирсти Ковентри, он не рассмотрел никакой формы компромисса», — говорится в заявлении организации.

Материалы по теме
Глава МОК попытается лично убедить украинского скелетониста сменить шлем
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android