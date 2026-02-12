Скидки
Шорт-трек. День 2
22:15 Мск
IBSF и WOF поддержали решение МОК дисквалифицировать украинского скелетониста на Олимпиаде

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) и Ассоциация зимних Олимпийских международных федераций поддержали решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх — 2026 из-за использования шлема, нарушающего Олимпийскую хартию.

«Это решение имеет полную поддержку IBSF и Ассоциации зимних Олимпийских международных федераций (WOF)», — говорится в сообщении организации.

Ранее стало известно, что глава МОК Кирсти Ковентри лично встретилась с Гераскевичем, чтобы убедить его не соревноваться на Олимпийских играх — 2026 в шлеме с фотографиями погибших атлетов.

Официально
МОК дисквалифицировал украинского скелетониста из-за шлема на Олимпиаде-2026
