Главная Олимпиада 2026 Новости

В МОК назвали компромисс, предложенный Гераскевичу перед дисквалификацией на ОИ-2026

В МОК назвали компромисс, предложенный Гераскевичу перед дисквалификацией на ОИ-2026
Международный олимпийский комитет озвучил компромисс, предложенный украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу перед дисквалификацией на Олимпийских играх — 2026.

Гераскевич был лишён олимпийской аккредитации за ношение шлема с изображениями погибших украинских спортсменов. Атлет получал предупреждения, но тем не менее продолжал носить запрещённую экипировку. МОК заявил, что Гераскевич нарушает Олимпийскую хартию.

«МОК был очень заинтересован в участии Гераскевича в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ к его желанию почтить память своих соотечественников-спортсменов, погибших на Украине. Суть этого случая не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить.

Гераскевич мог демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах. МОК также предложил ему возможность демонстрировать его сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.


