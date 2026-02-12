«Смешанные чувства». Чок/Бэйтс — после второго места на Олимпиаде-2026 в танцах на льду

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свой результат на Олимпийских играх — 2026, где стали серебряными призёрами.

Мэдисон: Сейчас это, безусловно, смешанные чувства. Нам есть чем гордиться. У нас была невероятная карьера, 15 лет вместе на льду. На этой неделе мы показали четыре из наших лучших выступлений. Я очень горжусь тем, как мы себя вели и чего достигли. Я очень благодарна нашим тренерам и нашим семьям. Они проделали весь этот путь и поддерживали нас на протяжении всего этого времени. Для нас очень много значит быть частью этого вида спорта и внести свой вклад, посвятив годы работы и творчества тому, чтобы вдохновить следующее поколение фигуристов на достижение наилучших результатов, на творчество и любовь к тому, что они делают.

Эван: Мы выступали четыре раза за шесть дней на Олимпийских играх. Мы никогда ничего подобного не делали, и потребовалось столько силы воли и дисциплины, чтобы оставаться сосредоточенными в течение последних шести дней и показать четыре великолепных выступления. В конце четвёртого выступления эмоции просто захлестнули нас, было очень много всего. И мы действительно сделали всё, что могли. Думаю, это то, что мы постараемся запомнить и на чём сосредоточимся больше всего. Мы действительно сделали всё, что могли. Мы показывали себя с лучшей стороны каждый раз, когда выходили на лёд.

Жизнь — это… Иногда кажется, что ты делаешь всё правильно, но всё идёт не так, как ты хочешь. И это жизнь, и это спорт, и это субъективный спорт, это спорт, где все оцениваются. Но факт в том, что мы сделали всё, что могли, мы катались как можно лучше. Мы чувствовали, что были очень близки к цели, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

Ранее Чок/Бэйтс выиграли командный турнир по фигурному катанию в составе сборной США.