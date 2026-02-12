МОК пять раз уведомлял Гераскевича о запрете на шлем на ОИ, с ним встречалась Ковентри

Международный олимпийский комитет (МОК) четыре раза уведомлял украинского скелетониста Владислава Гераскевича о запрете на использование шлема с изображением погибших спортсменов.

«9 февраля МОК встретился с тренером г-на Гераскевича и заместителем шефа миссии НОК Украины, чтобы объяснить, что шлем не соответствует требованиям, и подробно описать различные варианты, доступные спортсменам для самовыражения.

В письме от 10 февраля 2026 года МОК уведомил г-на Гераскевича, что его шлем не соответствует Олимпийской хартии и другим правилам, в частности Руководящим принципам МОК по выражению мнений спортсменами. Чтобы почтить память погибших товарищей, МОК предложил г-ну Гераскевичу в качестве альтернативы чёрную повязку на руку и/или чёрную ленту вместо использования шлема.

Во втором письме от 11 февраля МОК ещё раз уведомил г-на Гераскевича, что ему не будет разрешено стартовать в соревнованиях мужчин по скелету 12 февраля 2026 года в шлеме.

После проверки оборудования состоялся ещё один личный разговор с г-ном Гераскевичем и шефом миссии НОК Украины в Олимпийской деревне в Кортине, чтобы ещё раз подтвердить позицию МОК и предложить альтернативы. Во время этого разговора г-н Гераскевич повторил свою позицию.

Сегодня утром по прибытии на соревновательный объект г-н Гераскевич встретился с президентом МОК Кирсти Ковентри, которая в последний раз объяснила ему позицию МОК. Как и на предыдущих личных встречах, он отказался менять свою позицию», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.