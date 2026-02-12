Тренер финской сборной по прыжкам с трамплина отстранён от ОИ-2026 за скандал с алкоголем

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед был отстранён от Олимпийских игр — 2026 за скандал с употреблением алкоголя, о чём сообщает Aftonbladet.

Финские спортсмены будут обходиться на Играх без своего тренера до конца Олимпиады. Медвед был отправлен домой за нарушение ценностей команды.

«Медвед сегодня вернулся домой. Речь идёт о проблемах, связанных с алкоголем. Мы очень серьёзно относимся к нарушениям правил и будем действовать оперативно», – цитирует источник Янне Ханнинена, руководителя отдела элитного спорта Финского Олимпийского комитета.

Сам тренер принёс извинения за свой поступок.

«Я совершил ошибку и очень сожалею. Я хочу извиниться перед всей финской командой, спортсменами, а также болельщиками. Желаю команде мира и спокойствия, чтобы они могли сосредоточиться на Олимпиаде», — приводит слова Медведа Aftonbladet.

Медвед работает главным тренером финской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина с лета 2024 года, ранее он выступал за сборную Словении.