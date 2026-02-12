«Плакал тихонько про себя, но бежал». Первый тренер Гуменника — об историях из его детства

Татьяна Юрышева, первый тренер российского фигуриста Петра Гуменника, принимающего участие в Олимпийских играх – 2026, рассказала несколько милых историй из детства спортсмена.

«Был интересный случай, но это не совсем со спортом связано. Он ещё маленький был, я его везла на машине. Он сидел пристёгнутым в детском кресле. Ехали. Очень сильно мело, зима, и машину занесло в кювет. Он хоть и маленький был, но мне помогал, мы выбирались. Он толкал, ещё Женя Устенко был. Эту машину как‑то вынимали из кювета.

На тренировке случай был. Пришли мы на лёд, а ему не давался прыжок, как всегда, аксель. Это было просто что‑то с чем‑то, надо было этот аксель добить. И вот он оставался после тренировки, хотя был малышом, сам, пока не сделал этот аксель, оттуда не вышел. Упорный мальчишка, умный, трудолюбивый.

Легко всё, опять же, не давалось. Я не могу сказать, что ему давалось всё на раз‑два. Есть такие, кто от природы прыгучие. Нет, мы всего добивались трудом. Вместо того чтобы ехать на лифте, всегда прыгал по ступенькам до дома, чтобы развивать прыгучесть.

Бегал на стадионе с дедушкой. В свободное время они всё время ходили на стадион и бегали, потому что одни ледовые тренировки — это очень мало. Нужно было физуху поднимать.

И он, конечно, труженик. Бегали как‑то под дождём, я их заставляла. Дождь, снег, независимо какая погода, мы всё равно бежали кросс. Он плакал тихонько про себя, но бежал. Ещё был малышка совсем. Два часа они у меня там бегали на время», – приводит слова Юрышевой «Матч ТВ».

Гуменник на Олимпиаде-2026 уже выступил в короткой программе, по итогам которой занял 12-е место. Произвольная программа у мужчин пройдёт в пятницу, 13 февраля.