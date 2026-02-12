Как мы слышим Олимпиаду: эксклюзивный плейлист от «Чемпионата» в Звуке

От замирания сердца в фигурном катании до бешеного ритма биатлонной трассы – как звучат зимние Олимпийские игры для тех, кто о них пишет

Портал «Чемпионат» создал спортивный плейлист «Треки главных зимних соревнований» о драйве, силе, нежности и триумфе. Он уже доступен к прослушиванию в музыкальном сервисе Звук.

Каждый отдел «Чемпионата» выбрал ряд музыкальных произведений, отражающих дух Олимпиады. Например, редакция фигурного катания сделала ставку на неоклассику и французский шансон, а корреспонденты, пишущие на тему хоккея, – на брутальный рок. Таким образом плейлист превратился в настоящую карту зимних дисциплин. В него вошли как классические произведения («Primavera» Людовико Эйнауди, «La Boheme Шарля Азнавура, «Departure+November» Макса Рихтера и другие), так и «золотые хиты», поддерживающие спортивный дух и стремление к победе («We are the champions» группы Queen, «Герои спорта» Муслима Магомаева, «Волна» DJ SMASH).

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»: «Мы продолжаем традицию совмещения музыки и спорта – совсем недавно уже собирали яркий плейлист к 20-летию нашего издания. В этот раз наши авторы выбрали композиции, которые, по их мнению, ассоциируются с зимней Олимпиадой. Плейлист получился очень красочным и разнообразным. Здесь собрались как отечественные, так и зарубежные композиции, которые по истине считаются олимпийским золотом в мире музыки».

РЕДАКЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

Анастасия Рацкевич, шеф-редактор «Чемпионата»: «Ludovico Einaudi – Primavera». Лиричная композиция была начальной в одном из лучших произвольных танцев Александры Степановой и Ивана Букина. Красивый и нежный получился танец. Даже жаль, что его не исполняли на Олимпиаде. «Michael Jackson – Bille Jean». Один из любимых треков всех российских болельщиков этой зимой».

Мария Кравченко, корреспондент «Чемпионата»: «Charles Aznavour – La Boheme». Классика фигурного катания. В сезоне-2023/2024 сразу четверо топовых россиян исполняли программу под эту композицию. Парники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с короткой программой «La Boheme» стали серебряными призёрами чемпионата России. Astor Piazzolla – Yo soy María». Композиция из произвольной программы Аделии Петросян. Драматичное и яркое испанское танго отлично передаёт тот нерв, который царит над олимпийским льдом. Быть может, лишнее прослушивание этого трека придаст удачи российской фигуристке на Играх».

Соня Касаткина, корреспондент «Чемпионата»: «Andrea Bocelli – Nelle tue mani». Один из самых популярных вариантов композиций для программ фигуристов в олимпийском сезоне – песня из фильма «Гладиатор». Безусловно, на Играх в Милане и Кортине все выбирают конкретную версию с известным итальянским мэтром Андреа Бочелли, голос которого под куполом ледовой арены должен завести не только самих спортсменов, но и местную публику, и судей. «Right Said Fred – I’m Too Sexy». Абсолютный хит 90-х неожиданно пробрался в фигурное катание и стал музыкальной основой многих ритм-танцев олимпийского сезона. Забавно, что даже такая однозначная песня дарит нам множество версий программ на любой вкус: от стебных и комичных до серьёзных».

Анастасия Матросова, редактор «Чемпионата»: «Florence + the Machine – Call me Cruella». Женский турнир на Олимпиаде в Пекине вышел, наверное, самым технически сложным, нервным и эмоциональным в истории Игр. Дерзкая Круэлла Саши Трусовой, метущаяся Маргарита Анны Щербаковой из романа Булгакова – эти олимпийские прокаты хочется пересматривать до сих пор».

Екатерина Авдонина, корреспондент «Чемпионата»: «Max Richter – Departure+November». Саундтрек истинного величия тренерского штаба Тутберидзе. «Apollo 440 – The Man With The Harmonica». Только гений может катать под звуки скрипящей, будто гвоздь по стеклу, губной гармошки».

РЕДАКЦИЯ ХОККЕЯ

Родион Власов, корреспондент «Чемпионата»: «Mary Hopkin – Those were the days». «Дорогой длинною» в англоязычной перепевке. Песня, которая ассоциируется с голами сборной России. Она играла после них на Олимпиадах и чемпионатах мира. «Rock-'n'-roll pt. 2». Есть набор старых хитов рока, которые постоянно крутили в старой НХЛ и ранней КХЛ. Узнаваемый проигрыш от Гэри Глиттера помогал отмечать голы чуть ли не трети команд лиги, а его ритм отлично ложится в сам хоккейный дух».

Дмитрий Сторожев, корреспондент «Чемпионата»: «The White Stripes – Seven nation army». Почему-то именно эта песня первой приходит на ум, когда думаешь о хоккее на международных турнирах. «Wolfmother – Joker & the Thief». Представьте: финал международного турнира, овертайм, и начинает играть эта композиция. Если у вас не пошли мурашки, значит, вы никогда не смотрели хоккей. «Survivor – Eye of a Tiger». Ещё один трек, который можно услышать на любой арене. Особенно когда идут решающие минуты матча».

Елена Кузнецова, корреспондент «Чемпионата»: «IIHF anthem» – Классика. Слышишь это вступление и настроение сразу поднимается. Понимаешь, что сейчас будем смотреть хоккей! «Калинка». Пожалуй, самая популярная русская песня на хоккейных стадионах по всему миру. «Баста – «Моя игра». Песня, которую исполнитель посвятил памяти Алексея Черепанова. Её любят многие российские хоккеисты, и она часто звучит в раздевалке сборной России. «Трус не играет в хоккей». Непобедимая сборная СССР, «Красная машина», Третьяк, Фетисов, Ларионов и вот это всё. «Шайбу, шайбу!». Песня, которую вместе исполнили Ковальчук, Малкин, Овечкин, Радулов и другие звёзды российского хоккея».

Владимир Лаевский, корреспондент «Чемпионата»: «Queen – We are the champions». Золотое конфетти, краги и клюшки, разбросанные по льду, золотые медали – кульминация хоккейного праздника. «Billy Talent – Red flag». Более хоккейную песню придумать тяжело. Главный трек из лучшей хоккейной игры NHL06 первыми секундами переносит на лёд, где стоит отбросить «костыль, убивающий боль».

Другие виды спорта

Батраз Томаев, корреспондент «Чемпионата»: «Герои спорта» в исполнении Муслима Магомаева – песня не только про тех, кто прославляет страну на спортивных аренах, но и о дружбе и взаимопомощи. Ассоциируется с СССР. «Команду молодости нашей» исполняли на «Петровском». Она вообще символизирует спорт как объединяющую силу людей. Одна из самых известных композиций советской эпохи. «Тынис Мяги – Олимпиада-80» – гимн московской Олимпиады-80, который даже полвека спустя заставляет сердце биться чаще. «Ветер биатлона» от Дмитрия Губерниева – нетленка всех времён и народов, часто исполняемая в эфире самим же комментатором».

Рустам Имамов, корреспондент «Чемпионата»: «Знаменитая «Волна» DJ SMASH прочно ассоциируется со спортом. Её запускают во время эпичных моментов в матчах, ну или когда домашняя команда выигрывает. «Тимати, L'One», Павел Мурашов – «Ещё до старта далеко». Современное прочтение классики, которое записывали к Олимпийским играм в Сочи. Заряжает! «AC/DC – Thunderstruck» – классика тяжёлого рока, настраивающая всех на великую битву. «Vangelis – Сhariots of fire». Этот трек тоже можно назвать классическим. Сколько под него было церемоний награждения или повторов великих побед – не счесть! «Europe – The final countdown». Одна из песен, символизирующих спорт. Максимальная концентрация! «Aerosmith – Dream On». Классика из 90-х, с первых нот показывающая максимальное напряжение, но при этом позволяющая мечтать о большой победе».

Татьяна Постникова, корреспондент «Чемпионата»: «Гимн Олимпиады-2014». Сразу вспоминаются те эмоции радости и гордости за нашу Олимпиаду! «Barcelona» в исполнении Freddie Mercury и Montserrat Caballé. Когда слушаешь, кажется, что Олимпиада – что-то великое, вечное и незыблемое. «Måns Zelmerlöw – Heroes». Песня, которая чётко ассоциируется с Олимпиадой. Наверное, потому что каждый спортсмен по своей сути – настоящий боец и герой».

