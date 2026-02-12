Швейцарский спортсмен Франьо фон Алльмен стал первым горнолыжником за 58 лет, завоевавшим три золота на одной Олимпиаде. В среду, 11 февраля, фон Алльмен выиграл соревнования в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Ранее он стал победителем скоростного спуска и командной комбинации.
Последним горнолыжником, который выиграл три золота в течение одной Олимпиады, был француз Жан-Клод Килли. На Играх 1968 года он победил в соревнованиях по скоростному спуску, гигантскому слалому и слалому.
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.