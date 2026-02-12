Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фон Алльмен стал первым горнолыжником за 58 лет, завоевавшим три золота на одной Олимпиаде

Фон Алльмен стал первым горнолыжником за 58 лет, завоевавшим три золота на одной Олимпиаде
Комментарии

Швейцарский спортсмен Франьо фон Алльмен стал первым горнолыжником за 58 лет, завоевавшим три золота на одной Олимпиаде. В среду, 11 февраля, фон Алльмен выиграл соревнования в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Ранее он стал победителем скоростного спуска и командной комбинации.

Последним горнолыжником, который выиграл три золота в течение одной Олимпиады, был француз Жан-Клод Килли. На Играх 1968 года он победил в соревнованиях по скоростному спуску, гигантскому слалому и слалому.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Швейцарец фон Алльмен выиграл супергигант и стал трёхкратным чемпионом Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android