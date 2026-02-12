Фон Алльмен стал первым горнолыжником за 58 лет, завоевавшим три золота на одной Олимпиаде

Швейцарский спортсмен Франьо фон Алльмен стал первым горнолыжником за 58 лет, завоевавшим три золота на одной Олимпиаде. В среду, 11 февраля, фон Алльмен выиграл соревнования в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Ранее он стал победителем скоростного спуска и командной комбинации.

Последним горнолыжником, который выиграл три золота в течение одной Олимпиады, был француз Жан-Клод Килли. На Играх 1968 года он победил в соревнованиях по скоростному спуску, гигантскому слалому и слалому.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.