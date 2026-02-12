Скидки
«Смотреть, как он прыгает, — одно удовольствие». Эндрю Торгашев — о мастерстве Гуменника

Американский фигурист Эндрю Торгашев поделился опытом общения и совместных тренировок с российским фигуристом Петром Гуменником, а также выразил восхищение его мастерством.

— Ты тренировался вместе с Петей Гуменником в Калифорнии. Как это было?
— Да, мы общались немного. Он, конечно, сильный, хороший парень. Хорошо прыгает, хорошо тренируется. Молодец! Смотреть, как он прыгает, — одно удовольствие.

Помню, он приехал первый раз летом. Выходит на тренировку, делает первую половину произвольной программы — лутц, флип, риттбергер, сальхов. А я пытаюсь форму набрать, чтобы тройной аксель спокойно выезжать. Он меня завёл, конечно, чтобы я держал дисциплину и лучше работал.

— Видел его выступление в короткой программе на Олимпиаде?
— Я готовился к своему прокату, просто баллы увидел. Здесь у всех с баллами всё чуть-чуть как попало. Наш спорт иногда такой… интересный, — приводит слова Торгашева Sport24.

Гуменник после короткой программы на Олимпиаде-2026 идёт на 12-м месте, Торгашев — на восьмом.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55
