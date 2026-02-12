Скидки
Шорт-трек. День 2
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Кинотеатры России покажут произвольную программу у мужчин с участием Гуменника на ОИ-2026

Кинотеатры России покажут произвольную программу у мужчин с участием Гуменника на ОИ-2026
Комментарии

13 февраля в расписании нескольких кинотеатров России в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах появились сеансы прямой трансляции выступлений мужчин с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом объявила одна из крупнейших киносетей.

Время начала сеансов совпадает со стартом трансляции. Первая разминка мужчин выйдет на лёд в 21:00.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

Российский фигурист Пётр Гуменник, принимающий участие в Олимпиаде-2026, занял 12-е место по итогам короткой программы, набрав 86,72 балла. Он выступит в предпоследней разминке участников под 13-м стартовым номером, так как порядок выступления фигуристов в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Новости. Олимпиада 2026
