Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В университете, где учится Пётр Гуменник, организуют трансляцию его проката ПП на ОИ-2026

В университете, где учится Пётр Гуменник, организуют трансляцию его проката ПП на ОИ-2026
Комментарии

Национальный исследовательский университет ИТМО, где обучается действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник, организует трансляцию его проката произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Об этом сообщается на сайте университета.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

Российский фигурист Пётр Гуменник, принимающий участие в Олимпиаде-2026, занял 12-е место по итогам короткой программы, набрав 86,72 балла. Он выступит в предпоследней разминке участников под 13-м стартовым номером, так как порядок выступления фигуристов в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке. Выступления мужчин-одиночников состоятся в пятницу, 13 февраля.

В заявке Гуменника числятся такие прыжки, как четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Кинотеатры России покажут произвольную программу у мужчин с участием Гуменника на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android