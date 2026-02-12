В университете, где учится Пётр Гуменник, организуют трансляцию его проката ПП на ОИ-2026

Национальный исследовательский университет ИТМО, где обучается действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник, организует трансляцию его проката произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Об этом сообщается на сайте университета.

Российский фигурист Пётр Гуменник, принимающий участие в Олимпиаде-2026, занял 12-е место по итогам короткой программы, набрав 86,72 балла. Он выступит в предпоследней разминке участников под 13-м стартовым номером, так как порядок выступления фигуристов в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке. Выступления мужчин-одиночников состоятся в пятницу, 13 февраля.

В заявке Гуменника числятся такие прыжки, как четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.