Шорт-трек. День 2
Главная Олимпиада 2026 Новости

Тренер сборной России по скелетону заявил о влиянии Гераскевича на недопуск россиян до ОИ

Один из тренеров сборной России по скелетону, чьё имя не разглашается, заявил, что дисквалифицированный с Олимпиады-2026 украинский скелетонист Владислав Гераскевич боролся против допуска российских спортсменов до международной арены, чтобы добиться более высоких результатов.

Гераскевич был лишён олимпийской аккредитации за ношение шлема с изображениями погибших украинских спортсменов. Атлет получал предупреждения, но тем не менее продолжал носить запрещённую экипировку. МОК заявил, что Гераскевич нарушает Олимпийскую хартию.

«Владислав Гераскевич неплохо проявил себя в тренировочных заездах, но за олимпийскую медаль ему было бы крайне трудно бороться. Он хороший пилот, но у него не быстрый стартовый разгон, да и техника уступает той, на чём выступают те же немцы и британцы. Гераскевич активно боролся против допуска российских спортсменов на международные старты и добился того, чтобы у них не было возможности отобраться на Олимпиаду. Сначала убрал трёх конкурентов из России, чтобы занимать более высокие места на Кубке мира, а теперь сам лишился Олимпиады», — приводит слова тренера ТАСС.

