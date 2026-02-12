Скидки
Шведские лыжники Алвар Мюльбак и Антон Гран завершили выступление на Олимпиаде-2026

Шведские лыжники Алвар Мюльбак и Антон Гран завершили выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Также соревнования покидает Йоханна Хагстрём. Об этом сообщает Expressen.

«Здесь были объятия на прощание. Он [Мюльбак] вариант, но другие впереди. Три спортсмена по результатам сезона Кубка мира лучше, и это основа решения», – сказал тренер мужской команды Ларс Льюнг.

«Йоханна Хагстрём тоже уезжает с Олимпиады и завтра летит домой», – поделилась тренер женской команды Стефан Томсон.

Алвар Мюльбак на Олимпийских играх — 2026 в спринте классическим стилем в первом полуфинальном забеге занял пятое место, Антон Гран в этой же гонке стал пятым во втором полуфинале. Йоханна Хагстрём выбыла в четвертьфинале спринта.

