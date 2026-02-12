Скидки
МОК: Россия не оказывала давления в вопросе отстранения Гераскевича

Комментарии

Российская сторона не оказывала давления в вопросе отстранения украинского скелетониста Владислава Гераскевича от Олимпийских игр — 2026. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова директора по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Гераскевич был лишён олимпийской аккредитации за ношение шлема с изображениями погибших украинских спортсменов. Атлет получал предупреждения, но тем не менее продолжал носить запрещённую экипировку. МОК заявил, что Гераскевич нарушает Олимпийскую хартию.

«Я ни слова не слышал об этом. Я не думаю, что российское правительство направило нам какие-либо сообщения по поводу шлема», — приводит слова Адамса ТАСС.

МОК дисквалифицировал украинского скелетониста из-за шлема на Олимпиаде-2026
