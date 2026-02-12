Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

В МОК заявили, что конфликт на Украине не повод для политических заявлений на ОИ

В МОК заявили, что конфликт на Украине не повод для политических заявлений на ОИ
Комментарии

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что не видит оснований выделять конфликт на Украине в числе других, чтобы разрешать использовать спорт для политических заявлений.

Ранее украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпиады из-за шлема, нарушающего Олимпийскую хартию.

«Есть и другие веские причины для такого решения. Согласно данным Международного комитета Красного Креста, в мире 130 конфликтов, и мы не можем позволить, чтобы во время соревнований спортсмены делали такие заявления», — приводит слова Адамса ТАСС.

МОК несколько раз уведомлял Гераскевича о запрете на использование шлема с изображением погибших спортсменов. Глава МОК Кирсти Ковентри лично встретилась с Гераскевичем, чтобы убедить его не соревноваться на Олимпийских играх — 2026 в запрещённой экипировке. МОК также озвучил компромисс, который был предложен украинцу, но спортсмен отказался менять свою позицию.

Украинец Гераскевич отреагировал на решение МОК дисквалифицировать его на ОИ-2026
Комментарии
