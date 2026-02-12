«Мы катались от всего сердца». Фурнье Бодри/Сизерон — после победы на Олимпиаде-2026

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, ставшие олимпийскими чемпионами в танцах на льду на Олимпиаде-2026, прокомментировали свою победу.

Гийом: Боже мой, мы до сих пор в шоке. Мы невероятно провели время на льду сегодня. Оглядываясь на год, прошедший с тех пор, как мы начали мечтать об этом, невероятно, через что мы прошли — всю работу, все тренировки и всю поддержку, которую мы получали на этом пути.

Лоранс: Гийом — лучший. С самого начала, когда мы начали кататься вместе, я знала, что он лучший танцор на льду в мире. Он вселил в меня столько уверенности на протяжении всего сезона, и эта уверенность, вероятно, помогла нам достичь того, чего мы достигли.

Гийом: Мы оба перфекционисты и всегда хотим выложиться на полную. Сегодня вечером мы катались от всего сердца и отдали этому выступлению 100%. Эта хореография — как наше детище, мы очень её любим. Нам понравилось её создавать, репетировать, и она нам очень дорога, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

Сизерон и Фурнье Бодри встали в пару в 2025 году. До этого Гийом выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.