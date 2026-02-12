Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Финляндия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

МОК опубликовал официальное заявление Ковентри по инциденту с украинцем Гераскевичем

МОК опубликовал официальное заявление Ковентри по инциденту с украинцем Гераскевичем
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление главы организации Кирсти Ковентри по эпизоду, связанному с дисквалификацией украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026.

Гераскевич был лишён олимпийской аккредитации за ношение шлема с изображениями погибших украинских спортсменов. Атлет получал предупреждения, но тем не менее продолжал носить запрещённую экипировку. МОК заявил, что Гераскевич нарушает Олимпийскую хартию. Ковентри встретилась со спортсменом для проведения диалога.

«Я посчитала очень важным встретиться с ним лично. Спортсмены просили нас обеспечить безопасность определённых зон – спортивных площадок, пьедестала и Олимпийской деревни.

Никто, особенно я, не оспаривает посыл. Посыл очень сильный. Это послание памяти. Это послание воспоминаний. Дело не в посыле; дело буквально в правилах и положениях. В данном случае – спортивная площадка. Мы должны обеспечить безопасную среду для всех. И, к сожалению, это означает, что никакие сообщения не допускаются.

Мы могли бы найти способы отдать дань уважения его посланию, его шлему, перед его заездом. И, к сожалению, мы не смогли найти это решение. У нас есть эти правила, чтобы попытаться быть справедливыми, а также сделать и то, и другое: дать спортсменам возможность проявить себя, но при этом обеспечить их безопасность.

Я обращалась к нему в той комнате не как президент, а как спортсмен. Мне очень хотелось увидеть его сегодняшние соревнования», — цитирует Ковентри официальный сайт МОК.

Материалы по теме
Официально
МОК дисквалифицировал украинского скелетониста из-за шлема на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android