МОК опубликовал официальное заявление Ковентри по инциденту с украинцем Гераскевичем

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление главы организации Кирсти Ковентри по эпизоду, связанному с дисквалификацией украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026.

Гераскевич был лишён олимпийской аккредитации за ношение шлема с изображениями погибших украинских спортсменов. Атлет получал предупреждения, но тем не менее продолжал носить запрещённую экипировку. МОК заявил, что Гераскевич нарушает Олимпийскую хартию. Ковентри встретилась со спортсменом для проведения диалога.

«Я посчитала очень важным встретиться с ним лично. Спортсмены просили нас обеспечить безопасность определённых зон – спортивных площадок, пьедестала и Олимпийской деревни.

Никто, особенно я, не оспаривает посыл. Посыл очень сильный. Это послание памяти. Это послание воспоминаний. Дело не в посыле; дело буквально в правилах и положениях. В данном случае – спортивная площадка. Мы должны обеспечить безопасную среду для всех. И, к сожалению, это означает, что никакие сообщения не допускаются.

Мы могли бы найти способы отдать дань уважения его посланию, его шлему, перед его заездом. И, к сожалению, мы не смогли найти это решение. У нас есть эти правила, чтобы попытаться быть справедливыми, а также сделать и то, и другое: дать спортсменам возможность проявить себя, но при этом обеспечить их безопасность.

Я обращалась к нему в той комнате не как президент, а как спортсмен. Мне очень хотелось увидеть его сегодняшние соревнования», — цитирует Ковентри официальный сайт МОК.