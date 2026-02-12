Итальянка Федерика Бриньоне стала победительницей в супергиганте на Олимпиаде-2026
Поделиться
Призёр двух Олимпиад, двукратная чемпионка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала победительницей в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 1.23,41.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
12 февраля 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
1:23.41
2
Роман Мирадоли
Франция
+0.41
3
Корнелия Хюттер
Австрия
+0.52
Второй стала Роман Мирадоли из Франции, отстав от лидера на 0,41. Тройку лидеров замкнула представительница Австрии Корнелия Хюттер (+0,52).
Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант:
1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.23,41.
2. Роман Мирадоли (Франция) — отставание 0,41.
3. Корнелия Хюттер (Австраия) +0,52.
4. Ариана Редлер (Австрия) +0,53.
5. Лаура Пировано (Италия) +0,76.
6. Кайса Викхофф Лье (Норвегия) +0,76.
7. Элена Куртони (Италия) +0,77.
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
15:59
-
15:50
-
15:40
-
15:37
-
15:30
-
15:30
-
15:22
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
15:03
-
14:58
-
14:27
-
14:22
-
14:18
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:44
-
13:37
-
13:26
-
13:25
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:59
-
12:44
-
12:26
-
12:14
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:46
-
11:41