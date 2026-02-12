Скидки
Хоккей. Финляндия — Канада
Главная Олимпиада 2026 Новости

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на ОИ-2026
Комментарии

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 1.26,31, уступив лидеру 2,91.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
12 февраля 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
1:23.41
2
Роман Мирадоли
Франция
+0.41
3
Корнелия Хюттер
Австрия
+0.52

Победительницей стала призёр двух Олимпиад, двукратная чемпионка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне с результатом 1.23,41.

Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант:

1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.23,41.

2. Роман Мирадоли (Франция) — отставание 0,41.

3. Корнелия Хюттер (Австраия) +0,52.

4. Ариана Редлер (Австрия) +0,53.

5. Лаура Пировано (Италия) +0,76.

6. Кайса Викхофф Лье (Норвегия) +0,76.

7. Элена Куртони (Италия) +0,77.

19. Юлия Плешкова (Россия) +2,91.

Календарь Олимпийских игр
