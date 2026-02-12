Скелетонисту Гераскевичу вернули олимпийскую аккредитацию после дисквалификации на ОИ-2026

Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу, ранее дисквалифицированному с Олимпийских игр — 2026, вернули право присутствовать на Олимпиаде без возможности соревноваться после разговора с главой МОК Кирсти Ковентри. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Гераскевич был лишён олимпийской аккредитации за ношение шлема с изображениями погибших украинских спортсменов. Атлет получал предупреждения, но тем не менее продолжал носить запрещённую экипировку. МОК заявил, что Гераскевич нарушает Олимпийскую хартию. Ковентри встретилась со спортсменом для проведения диалога.

«После весьма уважительной беседы со спортсменом Ковентри обратилась к председателю Дисциплинарной комиссии МОК с просьбой пересмотреть решение об отзыве аккредитации Владислава Гераскевича на Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортине. Председатель Дисциплинарной комиссии МОК удовлетворил просьбу, что означает, что Гераскевич может продолжить присутствовать на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине, несмотря на невозможность участвовать в соревнованиях», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.