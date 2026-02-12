Австралиец Купер Вудс-Топалович завоевал золото в могуле на Олимпиаде-2026

Австралийский фристайлист Купер Вудс-Топалович стал победителем в могуле на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Его результат — 83,71.

Второе место занял канадец Микаэль Кингсбери (83,71). Тройку сильнейших замкнул японец Икума Хорисима (83,44).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл, могул. Мужчины. Результаты:

Купер Вудс-Топалович (Австралия) — 83,71. Микаэль Кингсбери (Канада) — 83,71. Икума Хорисима (Япония) — 83,44. Вальтер Вальберг (Швеция) — 82,40. Мэтт Грэм (Австралия) — 80,88. Жюльен Вьель (Канада) — 79,78. Ник Пейдж (США) — 75,00. Джексон Харви (Австралия) — 74,93.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.