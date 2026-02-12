Скидки
Хоккей. Финляндия — Канада
Олимпиада 2026

Фристайл на Олимпиаде 2026, женщины, могул: результаты

Австралиец Купер Вудс-Топалович завоевал золото в могуле на Олимпиаде-2026
Комментарии

Австралийский фристайлист Купер Вудс-Топалович стал победителем в могуле на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Его результат — 83,71.

Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Купер Вудс-Топалович
Австралия
83.71
2
Микаэль Кингсбери
Канада
83.71
3
Икума Хорисима
Япония
83.44

Второе место занял канадец Микаэль Кингсбери (83,71). Тройку сильнейших замкнул японец Икума Хорисима (83,44).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл, могул. Мужчины. Результаты:

  1. Купер Вудс-Топалович (Австралия) — 83,71.
  2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 83,71.
  3. Икума Хорисима (Япония) — 83,44.
  4. Вальтер Вальберг (Швеция) — 82,40.
  5. Мэтт Грэм (Австралия) — 80,88.
  6. Жюльен Вьель (Канада) — 79,78.
  7. Ник Пейдж (США) — 75,00.
  8. Джексон Харви (Австралия) — 74,93.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

