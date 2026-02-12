Австралиец Купер Вудс-Топалович завоевал золото в могуле на Олимпиаде-2026
Австралийский фристайлист Купер Вудс-Топалович стал победителем в могуле на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Его результат — 83,71.
Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Купер Вудс-Топалович
Австралия
83.71
2
Микаэль Кингсбери
Канада
83.71
3
Икума Хорисима
Япония
83.44
Второе место занял канадец Микаэль Кингсбери (83,71). Тройку сильнейших замкнул японец Икума Хорисима (83,44).
Олимпийские игры — 2026. Фристайл, могул. Мужчины. Результаты:
- Купер Вудс-Топалович (Австралия) — 83,71.
- Микаэль Кингсбери (Канада) — 83,71.
- Икума Хорисима (Япония) — 83,44.
- Вальтер Вальберг (Швеция) — 82,40.
- Мэтт Грэм (Австралия) — 80,88.
- Жюльен Вьель (Канада) — 79,78.
- Ник Пейдж (США) — 75,00.
- Джексон Харви (Австралия) — 74,93.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
