«Создаёт смазанное впечатление». Кузьмина — об организации проживания на Олимпиаде-2026
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала, что организация Олимпиады-2026 создаёт смазанное впечатление из-за отсутствия единых условий размещения представителей всех видов спорта.

«Есть ощущение, что немного обманута. Сейчас не совсем то же, если сравнивать с Олимпиадами, что были в моей спортивной карьере. Больше похоже на этап Кубка мира или чемпионат мира. Условия проживания у нас такие, что нет общей Олимпийской деревни — многие команды разбросаны по всей долине, в одном отеле живут по три-четыре команды. Это создаёт смазанное впечатление от Олимпиады», — цитирует Кузьмину ТАСС.

С 2008 года биатлонистка представляет Словакию. 41-летняя Кузьмина завершала карьеру в 2019 году, возобновив её в 2023. Для неё это четвёртая Олимпиада, она дебютировала на Играх в 2010 году.

