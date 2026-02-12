Губерниев назвал негуманной идею запрещать въезд в РФ сменившим гражданство спортсменам

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал негуманной идею, озвученную ранее министром спорта России Михаилом Дегтярёвым, о запрете въезда в Россиию атлетам, сменившим спортивное гражданство.

«Надо понимать, какие будут механизмы и как это можно быть осуществлено на практике. Нужно уточнить у министра, как это можно реализовать и главное — зачем. Понятно, что «люди пользуются всеми благами родины, а потом уезжают». Но они граждане России, как их не пускать? Это непростой механизм и, может, даже где-то негуманный», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

