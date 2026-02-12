Скидки
Олимпиада 2026

Глава МОК Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом

Глава МОК Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом
Комментарии

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которого она пыталась уговорить не использовать запрещённую экипировку на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Да, это правда. Я общался с президентом сегодня утром, она была очень взволнована по этому поводу, потому что она вложила много сил с позиции спортсмена и, в частности, с позиции председателя комиссии спортсменов, которую она в прошлом возглавляла. Она потратила много времени на то, чтобы внедрить принципы самовыражения спортсменов, когда она была председателем комиссии спортсменов», — приводит слова Адамса ТАСС.

