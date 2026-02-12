Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в разделке на 10 км на ОИ-2026

Обладательница Кубка России – 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 24.45,0, отстав от лидера на 1.55,8.

Победительницей гонки стала шведка Фрида Карлссон с результатом 22.49,2. Второе место заняла её соотечественница Эбба Андерссон (+46,6). Тройку замкнула американка Джессика Диггинс (+49,7).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Женщины:

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6.

3. Джессика Диггинс (США) +49,7.

21. Дарья Непряева (Россия) +1.55,8.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.