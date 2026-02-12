Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Финляндия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, женщины, гонка с раздельным стартом на 10 км: результаты

Фрида Карлссон выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2026 года в скиатлоне шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она показала результат 22.49,2.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

Второй стала её соотечественница Эбба Андерссон, отстав от лидера на 46,6 секунды. Тройку сильнейших замкнула американка Джессика Диггинс (+49,7).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Женщины:

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6.

3. Джессика Диггинс (США) +49,7.

4. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +53,0.

5. Хейди Венг (Норвегия) +56,9.

6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +1.08,0.

7. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.10,8.

8. Элисон Мэки (Канада) +1.17,9.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
6-й день Олимпиады-2026. Плешкова и Непряева финишировали без медалей. LIVE!
Live
6-й день Олимпиады-2026. Плешкова и Непряева финишировали без медалей. LIVE!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android