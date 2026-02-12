Фрида Карлссон выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх — 2026
Олимпийская чемпионка 2026 года в скиатлоне шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она показала результат 22.49,2.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7
Второй стала её соотечественница Эбба Андерссон, отстав от лидера на 46,6 секунды. Тройку сильнейших замкнула американка Джессика Диггинс (+49,7).
