Хоккей. Финляндия — Канада
16:30 Мск
Сихарулидзе объяснил набранные Гуменником баллы в короткой программе на Олимпиаде-2026

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе объяснил полученные российским фигуристом Петром Гуменником баллы за короткую программу на Олимпийских играх — 2026.

По итогам короткой программы Гуменник занимает 12-е место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«Нашим болельщикам важно понимать: соревнования только начались. В фигурном катании две программы — короткая и произвольная, именно после второй распределяются итоговые места. Мы благодарны Пете за то, что он смог вынести все те отвратительные условия, в которых был вынужден выступать. Из-за того что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях четыре года, у Пети нет рейтинга. Это первое.

Во-вторых, в фигурном катании работают судьи из разных стран – в основном Европы, США, Канады, Японии. И за четыре года они просто не видели наших спортсменов. Они понятия о них не имеют. А ребята, которые выступают на международных стартах каждые две-три недели, постоянно на виду и завоёвывают авторитет. Мы этой привилегии были лишены».

Ранее в короткой программе спортсмена звучала музыка из фильма «Парфюмер», однако за несколько дней до выступления на Олимпиаде Гуменник столкнулся с проблемой, связанной с ужесточением авторских прав, в связи с чем ему пришлось изменить музыкальное сопровождение. В новой версии постановки звучит Waltz 1805 Эдгара Акопяна.

«Если сложить все эти факторы, остается только поблагодарить Петю за то, что он вообще смог достойно откатать программу. Уверен: ни один спортсмен в мире в лучшей своей форме не справился бы с таким набором обстоятельств», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

