Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Финляндия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МОК дисквалифицировать скелетониста Гераскевича на ОИ-2026

Владимир Зеленский отреагировал на решение МОК дисквалифицировать скелетониста на ОИ-2026
Комментарии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением после решения Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за ношение запрещённой экипировки, что является нарушением Олимпийской хартии.

«Спорт не должен означать амнезию, а олимпийское движение должно помогать предотвращать войны. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит об обратном. Речь, безусловно, идёт не о принципах олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержки мира. Я благодарю нашего спортсмена за чёткую позицию. Его шлем символизирует честь и память. В этом нет никакого нарушения правил», — написал Зеленский на своей странице в социальной сети X.

Гераскевич был лишён олимпийской аккредитации за ношение шлема с изображениями погибших украинских спортсменов. Атлет получал предупреждения, тем не менее продолжал носить запрещённую экипировку. МОК заявил, что Гераскевич нарушает Олимпийскую хартию. Ковентри встретилась со спортсменом для проведения диалога. Затем аккредитация была восстановлена, однако Гераскевич лишился права выступать на Олимпиаде-2026.

Материалы по теме
Скелетонисту Гераскевичу вернули олимпийскую аккредитацию после дисквалификации на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android