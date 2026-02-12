Владимир Зеленский отреагировал на решение МОК дисквалифицировать скелетониста на ОИ-2026

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением после решения Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за ношение запрещённой экипировки, что является нарушением Олимпийской хартии.

«Спорт не должен означать амнезию, а олимпийское движение должно помогать предотвращать войны. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит об обратном. Речь, безусловно, идёт не о принципах олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержки мира. Я благодарю нашего спортсмена за чёткую позицию. Его шлем символизирует честь и память. В этом нет никакого нарушения правил», — написал Зеленский на своей странице в социальной сети X.

Гераскевич был лишён олимпийской аккредитации за ношение шлема с изображениями погибших украинских спортсменов. Атлет получал предупреждения, тем не менее продолжал носить запрещённую экипировку. МОК заявил, что Гераскевич нарушает Олимпийскую хартию. Ковентри встретилась со спортсменом для проведения диалога. Затем аккредитация была восстановлена, однако Гераскевич лишился права выступать на Олимпиаде-2026.