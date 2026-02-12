Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Финляндия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 13 российских спортсменов должны быть дисквалифицированы на Олимпийских играх

Зеленский заявил, что 13 российских спортсменов должны быть дисквалифицированы на ОИ-2026
Комментарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх 2026 года в Италии, заслуживают дисквалификации с соревнований за их поведение вне спорта.

Ранее сегодня, 12 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича за ношение запрещённой экипировки, что является нарушением Олимпийской хартии. Однако позднее комитет восстановил его аккредитацию без права участвовать в соревнованиях.

«13 россиян сейчас находятся в Италии и участвуют в Олимпийских играх. Они выступают под «нейтральными» флагами, в то время как в реальной жизни публично поддерживают действия России на Украине. Именно они заслуживают дисквалификации», — написал Зеленский на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме
Владимир Зеленский отреагировал на решение МОК дисквалифицировать скелетониста на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android