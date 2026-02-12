Лыжные гонки, Олимпиада 2026 в Милане — результаты дня на 12 февраля 2026 года

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в лыжных гонках среди женщин, в которых выступила российская спортсменка Дарья Непряева. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Результаты гонки с раздельным стартом на 10 км:

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6.

3. Джессика Диггинс (США) +49,7.

21. Дарья Непряева (Россия) +1.55,8.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Ранее Дарья Непряева приняла участие в двух видах олимпийских соревнований по лыжным гонкам: заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте.