Хоккей. Финляндия — Канада
16:30 Мск
Олимпиада 2026

Эммануэль Макрон поздравил Фурнье Бодри и Сизерона с победой на Олимпиаде-2026

Эммануэль Макрон поздравил Фурнье Бодри и Сизерона с победой на Олимпиаде-2026
Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал у себя на странице в соцсети пост-поздравление, посвящённое французским фигуристам Лоранс Фурнье Бодри и Гийому Сизерону, выступающим в танцах на льду, в честь их победы на Олимпийских играх – 2026.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада

«Франция затаила дыхание, и они это сделали. Олимпийское золото для Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона! Элегантность, мастерство, эмоции. Браво, чемпионы!» – написал у себя в аккаунте Макрон, опубликовав видео выступления фигуристов в произвольном танце.

Спортсмены в комментариях поблагодарили президента за поздравление.

Сизерон и Фурнье Бодри встали в пару в 2025 году. До этого Гийом выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

