«Это история». Иван Букин — о победе французского дуэта в танцах на льду на ОИ-2026

Пятикратный чемпион России по фигурному катанию Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, высказался о победе французских спортсменов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона на Олимпийских играх — 2026.

«Я на самом деле хочу сказать, что болел за французский дуэт и, конечно же, очень за них рад. Они провели невероятную работу, я это уже сказал, но хочу повторить, потому что это какой-то колоссальный результат за просто невероятно короткое время. Это очень дорогого стоит. Я поздравляю их с этим результатом, потому что это история», – сказал Букин в видео Okko.

Сизерон и Фурнье Бодри встали в пару в 2025 году. До этого Гийом выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.