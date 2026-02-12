Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Финляндия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Это история». Иван Букин — о победе французского дуэта в танцах на льду на ОИ-2026

«Это история». Иван Букин — о победе французского дуэта в танцах на льду на ОИ-2026
Комментарии

Пятикратный чемпион России по фигурному катанию Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, высказался о победе французских спортсменов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона на Олимпийских играх — 2026.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада

«Я на самом деле хочу сказать, что болел за французский дуэт и, конечно же, очень за них рад. Они провели невероятную работу, я это уже сказал, но хочу повторить, потому что это какой-то колоссальный результат за просто невероятно короткое время. Это очень дорогого стоит. Я поздравляю их с этим результатом, потому что это история», – сказал Букин в видео Okko.

Сизерон и Фурнье Бодри встали в пару в 2025 году. До этого Гийом выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

Материалы по теме
Фурнье Бодри и Сизерон сломали «очередь»: выиграли ОИ-2026! Это их дебютный сезон в паре
Фурнье Бодри и Сизерон сломали «очередь»: выиграли ОИ-2026! Это их дебютный сезон в паре
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android