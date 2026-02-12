Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Финляндия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

35-летняя Бриньоне — самая возрастная чемпионка по горным лыжам в истории Олимпиады

35-летняя Бриньоне — самая возрастная чемпионка по горным лыжам в истории Олимпиады
Комментарии

Двукратная чемпионка мира 35-летняя итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии завоевала первую золотую медаль Игр и стала самой возрастной чемпионкой по горным лыжам в истории зимних Олимпийских игр.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
12 февраля 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
1:23.41
2
Роман Мирадоли
Франция
+0.41
3
Корнелия Хюттер
Австрия
+0.52

Сегодня, 12 февраля, Федерика стала победительницей в супергиганте на Олимпиаде в Италии. Она преодолела дистанцию за 1.23,41.

Ранее Бриньоне завоёвывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также стала бронзовым призёром в комбинации. Итальянка дважды побеждала в общем зачёте Кубка мира (в 2020 и 2025 годах), став первой итальянской горнолыжницей, которой покорилось это достижение.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Итальянка Федерика Бриньоне стала победительницей в супергиганте на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android