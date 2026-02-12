35-летняя Бриньоне — самая возрастная чемпионка по горным лыжам в истории Олимпиады
Двукратная чемпионка мира 35-летняя итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии завоевала первую золотую медаль Игр и стала самой возрастной чемпионкой по горным лыжам в истории зимних Олимпийских игр.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
12 февраля 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
1:23.41
2
Роман Мирадоли
Франция
+0.41
3
Корнелия Хюттер
Австрия
+0.52
Сегодня, 12 февраля, Федерика стала победительницей в супергиганте на Олимпиаде в Италии. Она преодолела дистанцию за 1.23,41.
Ранее Бриньоне завоёвывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также стала бронзовым призёром в комбинации. Итальянка дважды побеждала в общем зачёте Кубка мира (в 2020 и 2025 годах), став первой итальянской горнолыжницей, которой покорилось это достижение.
Комментарии
