35-летняя Бриньоне — самая возрастная чемпионка по горным лыжам в истории Олимпиады

Двукратная чемпионка мира 35-летняя итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии завоевала первую золотую медаль Игр и стала самой возрастной чемпионкой по горным лыжам в истории зимних Олимпийских игр.

Сегодня, 12 февраля, Федерика стала победительницей в супергиганте на Олимпиаде в Италии. Она преодолела дистанцию за 1.23,41.

Ранее Бриньоне завоёвывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также стала бронзовым призёром в комбинации. Итальянка дважды побеждала в общем зачёте Кубка мира (в 2020 и 2025 годах), став первой итальянской горнолыжницей, которой покорилось это достижение.