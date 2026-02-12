Линдси Вонн поздравила Федерику Бриньоне с победой в супергиганте на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн поздравила двукратную чемпионку мира итальянку Федерику Бриньоне с победой в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
«Поздравляю, Феде!!! Какое невероятное возвращение!!!» — написала Вонн в социальных сетях.
35-летняя Федерика Бриньоне стала самой возрастной чемпионкой по горным лыжам в истории зимних Олимпийских игр. На прошлых Играх она завоёвывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также стала бронзовым призёром в комбинации.
Ранее стало известно, что 41-летняя Линдси Вонн перенесла третью операцию после жёсткого падения во время скоростного спуска на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
- 12 февраля 2026
