«Совершенно абсурдная ситуация». Сихарулидзе — о замене музыки в КП Гуменника

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе назвал абсурдной ситуацию, связанную с вынужденной заменой музыки в короткой программе российского фигуриста Петра Гуменника накануне его участия в Олимпиаде-2026.

Ранее в короткой программе спортсмена звучала музыка из фильма «Парфюмер», однако за несколько дней до выступления на Олимпиаде Гуменник столкнулся с проблемой, связанной с ужесточением авторских прав, в связи с чем ему пришлось изменить музыкальное сопровождение. В новой версии постановки звучит Waltz 1805 Эдгара Акопяна.

«Совершенно абсурдная ситуация: за три дня до Олимпийских игр спортсмен вынужден менять музыку. А значит, по сути, и программу. Такого не было никогда. Что дальше? В следующий раз, видимо, заберут ещё и коньки — и будем кататься, как волк в известной серии «Ну, погоди!», на своих когтях», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.

После короткой программы на Олимпиаде Гуменник занимает 12-е место.