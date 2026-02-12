Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сноуборд на Олимпиаде 2026, мужчины, борд-кросс: результаты

Австрийский сноубордист Хеммерле завоевал золото Олимпиады-2026 в борд-кроссе
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года, двукратный призёр чемпионатов мира австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле завоевал золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в борд-кроссе. В большом финале он в драматичной концовке обошёл канадца Элиота Грондена (серебряный призёр) и своего соотечественника Якоба Дузека (обладатель бронзы).

Олимпиада 2026. Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
12 февраля 2026, четверг. 17:01 МСК
Окончено
1
Алессандро Хеммерле
Австрия
2
Элиот Гронден
Канада
3
Якоб Дузек
Австрия

Отметим, что Хеммерле стал двукратным олимпийским чемпионом именно в борд-кроссе.

Борд-кросс вошёл в олимпийскую программу как дисциплина в 2006 году. В финале на трассе с перепадом высот 100—240 м, шириной не менее 30 м, с уклоном 15—18° и разнообразными рельефными фигурами борются четверо спортсменов.

Комментарии
