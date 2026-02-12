Анастасия Кузьмина рассказала о поддержке, которую она получает из России на ОИ-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону словачка Анастасия Кузьмина рассказала о поддержке, которую она получает от россиян на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Очень много передают приветов, очень болеют. 7 февраля мои одноклассники по тюменской гимназии №49 собирались на 25-летие выпуска, и я с Олимпиады записала им привет, и они мне прислали ответ.

Поддержка болельщиков очень сильно ощущается, и я очень благодарна за это. Как бы жизнь ни сложилась, куда бы ни забросила судьба, корни забывать нельзя. Какой бы политической ситуация ни была. Мы спортсмены и делаем своё дело», – приводит слова Кузьминой ТАСС.

На Олимпиаде-2026 Анастасия приняла участие в индивидуальной гонке и заняла в ней 46-е место в итоговом протоколе.

41-летняя Кузьмина уходила из спорта в 2018 году, но в 2024 году приняла решение вернуться в биатлон. Анастасия сменила спортивное гражданство с российского на словацкое в 2008 году и после этого завоевала три золота на Олимпийских играх — в Ванкувере (2010), Сочи (2014) и Пхёнчхане (2018).