Дарья Непряева прокомментировала непопадание в топ-20 коньковой разделки на Олимпиаде-2026

Обладательница Кубка России – 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала свой результат в гонке на 10 км с раздельным стартом в свободном стиле на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Непряева заняла 21-е место. Она преодолела дистанцию за 24.45,0, отстав от лидера на 1.55,8.

«Заложило уши после финиша, что-то не очень хорошо слышу. Очень тяжёлая гонка, тяжёлая погода. Трасса была жёсткая относительно, не такая, как предыдущие дни. Вчера была супермягкая трасса, я думала, сегодня тоже будет мягкая, но трасса была немного другой, не такая, как в предыдущие дни», — сказала Непряева в эфире Okko.