Хоккей. Чехия — Канада
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Дарья Непряева прокомментировала непопадание в топ-20 коньковой разделки на Олимпиаде-2026
Комментарии

Обладательница Кубка России – 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала свой результат в гонке на 10 км с раздельным стартом в свободном стиле на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Непряева заняла 21-е место. Она преодолела дистанцию за 24.45,0, отстав от лидера на 1.55,8.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

«Заложило уши после финиша, что-то не очень хорошо слышу. Очень тяжёлая гонка, тяжёлая погода. Трасса была жёсткая относительно, не такая, как предыдущие дни. Вчера была супермягкая трасса, я думала, сегодня тоже будет мягкая, но трасса была немного другой, не такая, как в предыдущие дни», — сказала Непряева в эфире Okko.

