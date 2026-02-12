«Оставил смешанные чувства». Авербух — о турнире танцоров на ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух поделился мнением о турнире танцоров на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чемпионами Игр-2026 стали французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, который набрали 225,82 балла в сумме своих программ на турнире.

«Танцевальный турнир оставил смешанные чувства. Безусловно, как любой олимпийский турнир, он был наполнен электричеством, эмоциями, страстями, борьбой. И всё это мы, безусловно, получили, но по‑другому и быть не может, ведь это Олимпиада, главный старт четырёхлетия и определенное подведение итогов.

Что касается самих результатов, я понимаю, что наши ребята отсутствуют давно, и, конечно, наверное, тактически бы их не пустили. Но если смотреть объективно, то для меня тройка совершенно другая. Первое место — это французы, несмотря на ошибку. Второе — Степанова и Букин. Третье — канадцы. Четвёртое, возможно, Чок/Бэйтс. Пятое — американцы Зингас/Колесник. И только дальше уже все остальные», – приводит слова Авербуха «Матч ТВ».