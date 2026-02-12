Гуменник приземлил 5 четверных прыжков в прогоне за день до произвольной программы на ОИ

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник провёл свою первую на сегодня, 12 февраля, тренировку на льду Олимпийских игр – 2026 в Италии. Завтра, 13 февраля, Гуменник представит свою произвольную программу, после короткой он занимает 12-е место.

На дневной тренировке Гуменник в рамках прогона своей произвольной программы исполнил с небольшими недокрутами следующий прыжковый контент: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, каскад четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Вне прогона россиянин сделал такие прыжки, как тройной аксель, каскад четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, каскад четверной сальхов (небольшой недокрут) – тройной тулуп, четверной риттбергер, два четверных лутца и четверной флип.